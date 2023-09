Piotrkowski magistrat walczy o milionowe dotacje dla miasta. Na jakie inwestycje?

W kategorii wniosków do 8 milionów zł:

Projekt zakłada budowę drogi gminnej na odcinku od ulicy Rusałki do ulicy Koralowej w Piotrkowie Trybunalskim oraz budowę ciągu pieszo-rowerowego (w ramach etapu III dla budowy ścieżki rowerowej wokół zbiornika Bugaj) wraz z budową odwodnienia deszczowego i oświetlenia drogowego typu LED. Przewidywana wartość inwestycji: 2.000.000 zł Kwota wnioskowana: 1.900.000 zł

Budowa ścieżki rowerowej wokół zbiornika wodnego Bugaj – etap III wraz z budową ul. Żeglarskiej na odcinku od ul. Rusałki do ul. Koralowej

W kategorii wniosków do 2 mln zł są:

To już 8. edycja Programu Inwestycji Strategicznych, a piotrkowski samorząd złożył wnioski o dofinansowanie kilku inwestycji na terenie miasta:

Projekt obejmuje budowę kompleksu basenów letnich z infrastrukturą towarzyszącą i wyposażeniem (budynki zapleczy z wyposażeniem, pomosty basenowe, dojścia, dojazdy, miejsca postojowe, instalacje) przy Stadionie Miejskim Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Żwirki w Piotrkowie Trybunalskim. W skład kompleksu wejdą trzy baseny sezonowe (otwarte) o konstrukcji stelażowej, dwie zjeżdżalnie z własnymi hamowniami, wodny plac zabaw – splash park oraz brodzik dla najmłodszych użytkowników.

Przewidywana wartość inwestycji: 11.000.000 zł

Kwota wnioskowana: 8.000.000 zł

W kategorii wniosków do 30 mln zł:

Rozbudowa i przebudowa hali sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Piotrkowie Trybunalskim

W wyniku realizacji projektu ma powstać kompleks hali sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą składający się między innymi z zespołu boisk do gier zespołowych: piłka ręczna, koszykówka, siatkówka z widownią z siedziskami stałymi na ok. 1000 miejsc i składanymi trybunami dla ok. 500 os., zaplecza szatniowo–higienicznego oraz strefy wejściowej i foyer.