Pobił 14-latka w Piotrkowie, a gdy zapukała do niego policja, chciał utopić "trawkę" w ubikacji

Następnego dnia dotarli do domu na terenie powiatu piotrkowskiego, w którym miał przebywać agresor, jednak nikt nie otwierał drzwi.

23 lipca 2023 roku piotrkowscy policjanci otrzymali zgłoszenie, że przy jednym z lokali na terenie Piotrkowa doszło do pobicia 14-latka. Sprawą zajęli się piotrkowscy kryminalni. Ustalili dane sprawcy oraz miejsce, w którym przebywa. Zaangażowanie i dobre rozpoznanie kryminalnych pozwoliło na trafne wytypowanie sprawcy.

Policjanci u 21-latka zabezpieczyli ponad 50 gramów środków odurzających w postaci marihuany. Piotrkowianin został zatrzymany i trafił do policyjnej celi. Usłyszał już prokuratorskie zarzuty pobicia oraz posiadania znacznych ilości narkotyków, a decyzją sądu na najbliższe 3 miesiące trafił do aresztu. Grozi mu do 10 lat pozbawienia wolności.