Podwyżki cen ciepła w Piotrkowie, przedsiębiorcy nie mają powodów do optymizmu, dołączają do protestu ZDJĘCIA

Podwyżki cen ciepła w Piotrkowie, przedsiębiorcy nie mają powodów do optymizmu

Od nowego roku za ciepło z Elektrociepłowni Piotrków przedsiębiorcy muszą płacić ponad 300% więcej. Nie wszyscy są w stanie tak drastyczne podwyżki przerzucić na swoich klientów. Dołączają do protestu zaplanowanego w czwartek 19.01.2023 przed UM w Piotrkowie. Niektórzy przedsiębiorcy zamykają działalność, inni przenoszą firmy do domu, wszyscy martwią się, co będzie dalej.

Prowadzę salon kosmetyczny w Piotrkowie od 18 lat i w styczniu 2023 mam płacić za ciepło o 325% więcej niż w grudniu 2022 - nie stać mnie na to, mówi Anna Tyrcha, właścicielka. Obecnie muszę zapłacić 1200 złotych za samo ogrzewanie plus czynsz. W gabinecie kosmetycznym musi być bardzo ciepło, nie mogę zakręcić grzejników. Wszystkim się wydaje, że jak się prowadzi własny biznes to nam manna z nieba leci, ale obecnie jest to walka o przetrwanie. Mam dwa i pół roku do emerytury, rezygnuję z wynajmu lokalu w centrum miasta, przeniosę działalność w domu

.

Powody do zmartwień mają także właściciele dużych nieruchomości podłączonych do miejskiej sieci cieplnej. Liczą na reakcję władz miasta. Inicjatywa Piotrkowska 22 złożyła 2.01.2023 petycję do prezydenta Piotrkowa Krzysztofa Chojniaka o pilne podjęcie działań i wykorzystanie posiadanych narzędzi nadzorczych nad Elektrociepłownią Piotrków zmierzających do przeliczenia i obniżenia planowanej stawki za opłat za ciepło. Na razie petycja pozostaje bez odpowiedzi.

Jestem współwłaścicielką nieruchomości przy ul. Narutowicza w Piotrkowie, dostaliśmy do zapłaty rachunek za ciepło wyższy ponad trzykrotnie, mówi Grażyna Kulbat. W grudniu płaciliśmy niecałe 5 tys. złotych, obecnie mamy płacić ponad 15 tys. złotych miesięcznie. Tymi kosztami musimy obciążać najemców, których często na takie opłaty nie stać. Ludzie liczą na na jakieś reakcje ze strony władz miasta, wybieramy się na czwartkowy protest przed urzędem. Płacimy tutaj podatki, liczymy, że prezydent nas usłyszy i poczyni jakieś kroki, żeby chronić nasz biznes. Obawiam się, że najemcy będą rezygnować, wszystkim będzie ciężko żyć i centrum miasta jeszcze bardziej opustoszeje

.

Niektórzy przedsiębiorcy boją się, że ich usługi staną się zbyt drogie dla mieszkańców.

Absolutnie nie jestem w stanie wcisnąć do budżetu firmy trzykrotnego wzrostu opłat za ciepło, mówi Paweł Pełka prowadzący tlenoterapię i inne działania rehabilitacyjne. Usługa, którą proponuję mieszkańcom Piotrkowa stanie się przy obecnych warunkach zbyt droga na ich kieszeń

.

Wyższe niż w innych miastach podwyżki cen ciepła w Piotrkowie krytykują m.in. miejscy radni PiS. Radni Łukasz Janik i Piotr Gajda na konferencji prasowej skrytykowali finansowaną kredytem bez udziału środków zewnętrznych budowę ciepłowni na gaz.

U prezesa miejskiej elektrociepłowni Marka Krawczyńskiego interweniowali posłowie Anita Sowińska i Cezary Grabarczyk.

Na facebooku powstała grupa "Mieszkańcy Piotrkowa przeciwko podwyżkom cen ogrzewania", która obecnie ma ponad 3700 członków. W czwartek 19.01.2023 o godz. 15 przed Urzędem Miasta w Piotrkowie przy Pasażu Rudowskiego zaplanowano protest mieszkańców i przedsiębiorców przeciwko drakońskim podwyżkom cen ogrzewania.