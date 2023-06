Pogrzeb Krzysztofa Łęskiego - nauczyciela i sportowca żegnały tłumy przyjaciół ZDJĘCIA

Krzysztof Łęski, wybitny nauczyciel i sportowiec, koszykarz Piotrcovii, zmarł nagle w wieku 44 lat. Tłumy, nie tylko piotrkowian żegnały go w piątkowe przedpołudnie (23 czerwca) w kaplicy cmentarnej w Piotrkowie.

- Trudno uwierzyć w ten smutny fakt... Niespodziewanie odszedł od nas trener, kolega, zawodnik, pasjonat koszykówki... Krzysiu, byłeś dla młodzieży wspaniałym nauczycielem, przyjacielem, zgrywusem, mentorem....

Zostawiłeś nas z wielkim smutkiem i pustką. Za wcześnie, za młodo, tyle pięknych planów sportowych do zrealizowania.... - napisali koledzy z UMKS Piotrcovia.

W kaplicy cmentarnej odbyło się poruszające pożegnanie. Wybitnego sportowca żegnali rodzina, a także tłumy przyjaciół, uczniów, sportowców, znajomych. Krzysztof Łęski wychował wielu młodych sportowców, był pracownikiem TEB Edukacja i II Liceum Ogólnokształcącego w Piotrkowie. Był cenionym pracownikiem, młodzież zarażał miłością do sportu, szczególnie koszykówki, która była jego pasją. Wśród wielu wiązanek widoczne były piłki do koszykówki. Mają być one przekazane m.in. dla uczniów II LO i Domu Dziecka w Piotrkowie.