Prasówka 12.11.2023 z całego tygodnia w Piotrkowie Trybunalskim. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Woda z wodociągu Mierzyn gm. Rozprza nie nadaje się do spożycia. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piotrkowie wydał komunikat, w którym ostrzega przed jej spożyciem, gdyż stwierdzono w niej podwyższoną wartość pałeczek bakterii grupy coli. Do wielu miejscowości woda dowożona jest w beczkach. Sprawdź harmonogram dostaw wody

W Mediatece można oglądać wystawę poplenerową uczennic i uczniów klas 3 i 4 Liceum Sztuk Plastycznych przy ZSP nr 6 w Piotrkowie Trybunalskim. To pierwsza w Piotrkowie wystawa młodych, utalentowanych podopiecznych piotrkowskiego liceum.

Rozpoczyna się kolejny etap remontu Al. Armii Krajowej w Piotrkowie - na odcinku od ronda Solidarności do ul. Wojska Polskiego. Nowa organizacja ruchu będzie obowiązywać od czwartku, 9 listopada.

Piętnaście piękności zjechało do Uniejowa na zgrupowanie przed finałową galą konkursu Angel of Poland, która odbędzie się niebawem w Łodzi. Uczestniczki, które starają się o przepustkę do świata mediów czy modelingu, pozowały m.in. podczas klimatycznej sesji na uniejowskim zamku. Jak wypadły? Zapraszamy do galerii.