Prasówka tygodniowa z 31.12.2023 w Piotrkowie Trybunalskim. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

xiaomi redmi pad to tablet z ekranem 10.61", ...

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Piotrkowie Trybunalskim. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Bieliźniane sukienki, lateks, łączenie moro z kolorowymi dodatkami, ale też bardziej subtelne trendy, które teraz wracają do mody – sylwestrowe kreacje gwiazd sprzed lat przypominają dawne czasy, a wiele z nich wciąż szokuje. Publikujemy fotografie sięgające nawet początku lat 2000., i przypominamy, jak się niegdyś bawiono i w jakich strojach spędzano tę wyjątkową noc. Na zdjęciach można odnaleźć między innymi Kayah, Marylę Rodowicz, Dodę, Natalię Kukulską, Natalię Oreiro i wielu, wielu innych.

Sylwestrowa potańcówka w centrum Piotrkowa, bezalkoholowy bal sylwestrowy, morsowanie, bieg noworoczny czy maraton filmów w kinie Helios - sprawdź, co będzie się działo nie tylko w sylwestra.

Do bardzo niebezpiecznego wypadku drogowego doszło w Wolborzu. Na ulicy Reymonta kierowca samochodu osobowego potrącił rowerzystkę. Policja apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności na drogach.

Policjanci z wydziału wywiadowczego oraz kryminalnego KMP w Piotrkowie zatrzymali 20-latka, który z nożem w ręku napadł na sklep. Za popełnione przestępstwo grozi mu do 20 lat pozbawienia wolności.

Piotrkowscy pedagodzy otrzymali awanse na wyższy stopień. Sześcioro piotrkowskich pedagogów odebrało awanse na stopień nauczyciela mianowanego. Uroczystość odbyła się w Urzędzie Stanu Cywilnego w Piotrkowie ZDJĘCIA

Społeczne lodówki w Piotrkowie i Sulejowie pełne świątecznych potraw. Wiele osób, którym zostało jedzenie po świętach dostarcza je do społecznych lodówek. Sprawdź, co można oddać do lodówki społecznej. ZDJĘCIA

Sylwester zbliża się wielkimi krokami. Niektórzy spędzą go na balu, inni w klubach bądź restauracjach, a jeszcze kolejni na imprezie z rodziną lub przyjaciółmi organizowanej w domu. Nawet jeśli zdecydowałaś się na tę ostatnią opcję, nie oznacza to, że musisz rezygnować z elegancji i stylu. Zobacz stylizacyjne podpowiedzi oraz stroje gwiazd, które mogą stać się inspiracją na tę wyjątkową noc.