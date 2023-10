Prasówka z września 2023. Sprawdź, co działo się w Piotrkowie Trybunalskim. Czy jesteś na bieżąco?

Moto Show Piotrków Trybunalski 2023 to święto miłośników motoryzacji. Impreza odbędzie się 1.10.2023 na lotnisku AZP w Piotrkowie. Głównym punktem imprezy będzie finałowa runda wyścigów na 1/4 mili King of Poland Drag Race Cup. Będą pokazy samochodów tuningowych oraz strefy pojazdów z wielu krajów świata. Nie zabraknie atrakcji dla dzieci oraz bogatej strefy gastro. Zobaczcie PROGRAM i ZDJĘCIA

Tyle emeryci dostali we wrześniu. Na ich konta wpłynęły dwie emerytury: comiesięczne świadczenie ora czternastą emeryturę! Ile wynosi 14 emerytura 2023 netto? Tabela wypłat emerytur we wrześniu rozwiewa wątpliwości seniorów. Sprawdź jakie kwoty pojawią się od 1 września na kontach emerytów.

List gończy za klerowcą bmw biorącym udział w wypadku na A1 w Sierosławiu pod Piotrkowem. Prokuratura upubliczniła wizerunek Sebastiana Majtczaka. W czwartek zapadła decyzja o postawieniu zarzutu kierującemu bmw, ale żeby to zrobić należy doprowadzić go do prokuratury. Nie ma pewności, czy mężczyzna nie wyjechał z Polski