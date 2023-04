Proces burmistrza Rozprzy znów przełożony. Oskarżony o jazdę w stanie nietrzeźwości Janusz J. przebywa na zwolnieniu L4

- Prokuratura Rejonowa w Piotrkowie Trybunalskim w toku prowadzonego postępowania o sygnaturze w dniu 14 listopada 2022 roku przedstawiła Januszowi J. zarzut o to, że w dniu 4 listopada 2022 roku w Piotrkowie Trybunalskim prowadził w ruchu lądowym pojazd mechaniczny – samochód osobowy marki Opel Astra, znajdując się w stanie nietrzeźwości z wynikiem prowadzącym do stężenia zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu wynoszącym 1,08 mg/l, czym naruszył zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym , tj. o czyn z art. 178 a § 1 k.k., informuje Magdalena Czołnowska-Musioł, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie. Przesłuchany w charakterze podejrzanego Janusz J. przyznał się do popełnienia zarzuconego mu czynu i skorzystał z prawa do odmowy składania wyjaśnień.

Postępowanie jest w toku. Czyn z art. 178 a § 1 k.k. jest zagrożony karą grzywny, karą ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.