Program "Rozświetlamy Polskę"- wiceminister rolnictwa Krzysztof Ciecióra na konferencji w Piotrkowie przedstawił jego założenia

Program „Rozświetlamy Polskę” to nowa rządowa inicjatywa, która przyspieszy modernizację infrastruktury oświetlenia dróg na terenie całej Polski. Nabór wniosków rozpoczął się 28 sierpnia. W puli jest ponad miliard złotych. Na konferencji prasowej przed Mediateką 800-lecia w Piotrkowie wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztof Ciecióra przedstawił jego założenia.

- Jest to program skierowany dla mieszkańców i polega na tym, że samorządy mogą złożyć wniosek o wymianę punktów świetlnych w swoich gminach, mówi Krzysztof Ciecióra, wiceminister rolnictwa. Stare lampy z żarówkami sodowymi, które pobierają bardzo dużo prądu będzie można wymienić na energooszczędne, ekologiczne oświetlenie ledowe, które jest jaśniejsze i daje więcej światła.

Poziom dofinansowania dla samorządu w programie "Rozświetlamy Polskę" wyniesie 80% wartości inwestycji, przy wkładzie własnym gminy na poziomie 20%. Maksymalna kwota dofinansowania, o jaką będzie mogła wnioskować gmina, wynosi 4 mln zł. Nabór wniosków potrwa do 18 września.

Technologia oświetlenia LED charakteryzuje się niższym zużyciem energii w porównaniu do oświetlenia tradycyjnego. Pozwala to na znaczne zmniejszenie kosztów związanych z rachunkami za energię elektryczną. Lampy LED mają również dużo dłuższą żywotność niż tradycyjne źródła światła. Przyczyni się do obniżenia kosztów ponoszonych przez gminy na utrzymanie i konserwacje oświetlenia.