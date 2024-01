Przegląd prasy z grudnia 2023. Zestaw najważniejszych wydarzeń miesiąca. Co działo się w Piotrkowie Trybunalskim?

Sylwestrowe morsowanie na Słoneczku. Piotrkowskie i Wierzejskie Morsy spotkały się na Słoneczku w Piotrkowie, by nie tylko, jak co niedzielę - morsować, ale też wspólnie pożegnać 2023 rok.

Konfiskata pojazdu pijanym kierowcom, utworzenie stref czystego transportu czy nowe przepisy dotyczące rejestracji pojazdów. To tylko niektóre ze zmian na jakie muszą przygotować się kierowcy. Co jeszcze zmieni się w przepisach?

etui smart s view wallet cover do galaxy a33 5g wy...

etui karla lagerfelda do iphone'a 15 plus zos...

karl lagerfeld - saffiano plaque collection to wyj...

W niedzielę, 31 grudnia, od godziny 17 zamknięta będzie ulica Słowackiego na odcinku od placu Kościuszki do ul. Sienkiewicza. Ma to związek z sylwestrową potańcówką, która odbędzie obok parku Jana Pawła II.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w grudniu uwagę czytelniczek i czytelników z Piotrkowa Trybunalskiego. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Jak bawiono się w Sylwestra i witano Nowy Rok niegdyś w Polsce? Zapraszamy do oglądania zdjęć sprzed nawet stu lat. Fotografie pochodzą ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.

Sylwestrowa potańcówka w centrum Piotrkowa, bezalkoholowy bal sylwestrowy, morsowanie, bieg noworoczny czy maraton filmów w kinie Helios - sprawdź, co będzie się działo nie tylko w sylwestra.

Piotrkowscy pedagodzy otrzymali awanse na wyższy stopień. Sześcioro piotrkowskich pedagogów odebrało awanse na stopień nauczyciela mianowanego. Uroczystość odbyła się w Urzędzie Stanu Cywilnego w Piotrkowie ZDJĘCIA

Społeczne lodówki w Piotrkowie i Sulejowie pełne świątecznych potraw. Wiele osób, którym zostało jedzenie po świętach dostarcza je do społecznych lodówek. Sprawdź, co można oddać do lodówki społecznej. ZDJĘCIA