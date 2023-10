Tygodniowy przegląd prasy w Piotrkowie Trybunalskim, (24.09-30.09.2023)

Moto Show Piotrków Trybunalski 2023 to święto miłośników motoryzacji. Impreza odbędzie się 1.10.2023 na lotnisku AZP w Piotrkowie. Głównym punktem imprezy będzie finałowa runda wyścigów na 1/4 mili King of Poland Drag Race Cup. Będą pokazy samochodów tuningowych oraz strefy pojazdów z wielu krajów świata. Nie zabraknie atrakcji dla dzieci oraz bogatej strefy gastro. Zobaczcie PROGRAM i ZDJĘCIA

Rozpoczął się Festiwal Kinetycznej Sztuki Światła, czyli Light.Move.Festival. To największy festiwal światła w Polsce i jeden z większych w Europie. Zobaczcie ZDJĘCIA z pierwszego dnia.

Dzień Archiwisty w Archiwum Państwowym w Piotrkowie. Tegoroczne święto archiwistów nawiązuje do postaci Michała Rawity Witanowskiego. Zorganizowano m.in. grę archiwalną "Przystanek Rawita", w której brali udział głównie uczniowie szkól ponadpodstawowych z powiatu piotrkowskiego. Zobaczcie ZDJĘCIA i VIDEO

Do walki o udział w finale Eurowizji zgłosił się Marcin Maciejczak. Młody wokalista z naszego regionu zapowiedział, że przygotowuje już piosenki-propozycje skomponowane z myślą o konkursie. Byłby to kolejny etap w karierze finalisty The Voice Kids. Zobacz jaką metamorfozę przeszedł na przestrzeni lat.