Urząd Miasta w Piotrkowie oszczędza energię, to wynik ustawy obowiązującej od 1 grudnia 2022 ZDJĘCIA

Urząd Miasta w Piotrkowie oszczędza energię, to wynik ustawy obowiązującej od 1 grudnia 2022

Obowiązująca od 1 grudnia 2022 roku ustawa obliguje wszystkie samorządy do wprowadzenie oszczędności zużycia prądu o 10 proc. względem średniorocznego zużycia z lat 2018-2019. W Piotrkowie wprowadzono działania, które pozwolą takie oszczędności uzyskać.

W pierwszej kolejności prezydent Piotrkowa Krzysztof Chojniak podjął decyzję o wyłączeniu nocnego podświetlania budynków: Urzędu Miasta, muzeum, wieży ciśnień, placówek oświatowych, a także kościołów, informuje Jarosław Bąkowicz kierownik biura prasowego UM w Piotrkowie. Wyłączyliśmy część opraw oświetleniowych, ale robimy to w sposób racjonalny, pamiętając o bezpieczeństwie na naszych ulicach. Bezwzględnie zachowujemy oświetlenie w rejonie przejść dla pieszych i skrzyżowań. Na pozostałym obszarze wyłączamy wybiórczo co którąś oprawę oświetleniową

.

W Piotrkowie zdecydowano o obniżeniu temperatury ogrzewania do 19-20 stopni Celsjusza w budynkach urzędu i jednostek podległych. Równolegle wprowadzono zakaz dogrzewania pomieszczeń wszelkimi urządzeniami elektrycznymi. Zdecydowana większość żarówek wymieniona jest na energooszczędne. Wydane są zalecenia do ograniczenia do minimum włączania oświetlenia w częściach wspólnych, jak klatki schodowe i korytarze.