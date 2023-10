Wybory 2023: rekordowa frekwencja także w Piotrkowie i powiecie. Nowe dane PKW

Wybory do Sejmu i Senatu w 2023: dane PKW o frekwencji do godziny 17 w powiecie piotrkowskim

PKW podała, że frekwencja w wyborach parlamentarnych na godz. 17 wyniosła 57,54 proc. W województwie łódzkim to 58,58 proc. i tym samym trzeci najlepszy wynik w Polsce.

W Piotrkowie, według danych PKW do godziny 17, wydano ponad 30 tys. kart do głosowania, co dało w sumie 57,48 proc. frekwencji. W 2019 roku w tym samym czasie frekwencja w Piotrkowie w wyborach do Sejmu i Senatu wyniosła 47,83 proc. i była wyższa, niż cztery lata temu, kiedy wynosiła 41,09 proc.

W powiecie piotrkowskim dzisiejsza frekwencja wyniosła 59,01 proc. Największa frekwencja wyniosła w gminie Wolbórz - 62,53 proc., najmniejsza w gminie Ręczno - 55,89 proc. Frekwencja na terenie gminy Sulejów do godziny 17 wyniosła 59,42 proc.