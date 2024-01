Wysokie stany rzek w gminie Sulejów. Luciąża przekroczyła stan alarmowy i zalała kilka domostw w Przygłowie. Pilica ma stan ostrzegawczy.

-Mam zalaną wodą piwnicę oraz całą komórkę, w której jest drzewo i węgiel, mówi Regina Baryła z Przygłowa. Co mogłam to uratowała, ale woda zalała mi kosiarki. Woda zaczęła przybierać od 26 stycznia i już wtedy wdarła się do mojej komórki i zalała podwórko. Takie wody jak obecnie nie było już od kilku lat. W piwnicy mam cały czas wodę. Przez to jest grzyb na ścianach i wilgoć w całym domu.