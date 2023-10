Zmiany organizacji ruchu przy cmentarzach w Piotrkowie. W okresie Wszystkich Świętych niektóre ulice będą całkowicie wyłączone z ruchu

Zmiany organizacji ruchu przy cmentarzach w Piotrkowie

W związku ze zwiększonym ruchem pojazdów w rejonie cmentarzy policja wprowadza zmiany w organizacji ruchu w okresie Wszystkich Świętych. Od wtorku, 31 października 2023 roku nastąpi zmiana organizacji ruchu w rejonie cmentarzy w Piotrkowie Trybunalskim. Ulica Cmentarna od ulicy Wojska Polskiego do ulicy Partyzantów oraz ulica Partyzantów od ulicy Lelewela do ulicy Spacerowej zostaną całkowicie wyłączone z ruchu. Zmiany nastąpią również na ulicy Spacerowej od ulicy Partyzantów do ulicy Rolniczej oraz na ulicy Lelewela od ulicy Partyzantów do ulicy Białej. Wymienione ulice będą jednokierunkowe. Ruch odbywać się będzie w kierunku północnym, czyli w kierunku ulicy Rolniczej. Zmiany nastąpią także na ulicy Rolniczej od ulicy Lelewela do ulicy Spacerowe, gdzie będzie obowiązywał zakaz zatrzymywania po stronie południowej.