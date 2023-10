Beata Szydło przyjechała do Piotrkowa. Wzięła udział w konwencji wyborczej PiS w auli Akademii Piotrkowskiej. ZDJĘCIA, VIDEO

- Jedynym ugrupowaniem, które może polskie sprawy poprowadzić w dobrym kierunku jest Prawo i Sprawiedliwość, mówiła Beata Szydło, była premier. To oznacza, że Polska będzie suwerenna, będzie mogła dynamicznie się rozwijać i będzie niezależna. Polska będzie miała tak silną pozycje w Unii Europejskiej, że inne kraje będą brać z nas przykład. Przywróciliśmy godne życie polskim rodzinom. Często podchodzą do mnie ludzie i dziękują za 500 plus, mówią, że to zmieniło nasze życie. Dzisiaj nie ma już w Polsce głodnych dzieci.