Brutalny napad na taksówkarza w Uszczynie. Sprawcy chcieli mu podciąć gardło

Do mrożących krew w żyłach wydarzeń doszło w nocy w środę w Uszczynie (gm. Sulejów). Trójka sprawców - Mateusz J., Adrian K. i Bartłomiej N. zamówiła taksówkę na trasie Piotrków - Poniatów.

Po drodze, w Uszczynie kazali zatrzymać się taksówkarzowi, a następnie stosując przemoc i grożąc mężczyźnie pozbawieniem życia, zażądali wydania gotówki.

- Podejrzani, przykładając nóż do szyi pokrzywdzonego, doprowadzili go do stanu bezbronności i zażądali wydania gotówki, a następnie dokonali zaboru w celu przywłaszczenia samochodu marki Chevrolet Orlando wraz z wyposażeniem taksówki, dokumentami pokrzywdzonego i gotówką, powodując jednocześnie u pokrzywdzonego obrażenia, które skutkowały naruszeniem czynności narządu ciała trwającym nie dłużej niż 7 dni - informuje Magdalena Czołnowska-Musioł, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie.