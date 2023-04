Happening radnych PiS w Piotrkowie. Różowy pistolet na wodę dla "barona Platformy Obywatelskiej" - ZDJĘCIA

Prokuratura zarzuciła obu posłom poświadczenie nieprawdy w procedurze uzyskania pozwolenia na broń palną. Politycy zostali skazani na rok więzienia w zawieszeniu na 12 miesięcy i na grzywny w wysokości po 7,2 tys. złotych. Cezary Grabarczyk aferę z bronią, która wypłynęła w 2015 roku, zapłacił dymisją ze stanowiska ministra sprawiedliwości w rządzie Ewy Kopacz.

- Platforma ma swoje standardy, czyli za wszelką cenę broni swoich, co jest niedopuszczalne w naszej partii, ale jak widać w PO jest to na porządku dziennym - komentował Łukasz Janik. - W nagrodę, pan poseł Grabarczyk, baron naszej platformerskiej drużyny, został nominowany na 1. w wyborach do Sejmu. Pomimo tego, że nie uzyskał pozwolenia na broń, to zdał nielegalnie egzamin. Mam więc taki prezent dla pana posła. To jest różowy pistolet, w ulubionym kolorze pana posła Grabarczyka - dodał radny Janik, pokazując małe, plastikowe cacko. - To jest oczywiście pistolet na wodę, jedyna broń jakiej pan poseł może używać. Ponieważ mamy niedługo lany poniedziałek, myślę, że ten pomysł jest bardzo trafiony. To oczywiście rodzaj happeningu, ale chcemy pokazać, że nasze sądy są nieskuteczne. Proces toczył się długo, tak nie powinno być - dodał.