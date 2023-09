KO w Piotrkowie złożyła listy wyborcze do rejestracji. Zobacz, kto może zostać posłem z list KO w okręgu nr 10 ZDJĘCIA

W poniedziałek, 4 września, przed siedzibą Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim przedstawiciele Koalicji Obywatelskiej w okręgu nr 10 poinformowali, że złożyli podpisy poparcia list wyborczych. W sumie kandydaci zebrali prawie 8 tysięcy podpisów pod listą wyborczą kandydatów na parlamentarzystów.

- Ostatnie tygodnie spędzone z mieszkańcami to nie tylko zbieranie podpisów poparcia dla kandydatów startujących z listy naszego komitetu, ale przede wszystkim setki, tysiące bardzo ważnych dla nas rozmów. To były rozmowy dobre, choć nie zawsze łatwe - podsumowała podczas konferencji Magdalena Spólnicka. - Rozmawialiśmy z Polkami i Polakami o wszystkim, co ich martwi, o ich oczekiwaniach i o ich nadziejach, rozmawialiśmy o drożyźnie oraz inflacji, która utrudnia organizację domowego budżetu, a także o polskiej szkole, która powinna być otwarta i przyjazna, o coraz trudniejszym dostępie do publicznej służby zdrowia i wydłużających się kolejkach, o smogu, znikających lasach czy prawach kobiet. Wiem, że wszyscy czekają na zmianę - dodała.