Kolekcja traktorów i maszyn rolniczych w gminie Moszczenica. Niektóre z nich to prawdziwe perełki zachowane w doskonalym stanie ZDJĘCIA

- Mam w swojej kolekcji młocarnię szerokomłotną, mówi Zbigniew Wolankiewicz z Kosowa. Maszyna jest z roku 1978 roku, kupiona przez mojego tatę, nadal działa. Cały czas była pod dachem, jest w doskonałym stanie technicznym. Do tego jest prasa do słomy z roku 1981. Obecnie nie używa się takich maszyn, możemy pokazać młodym jak to było dawniej w rolnictwie.