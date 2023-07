Miasto Kotów od 10 lat pomaga czworonogom. Zajrzeliśmy z kamerą do Malinowego Zdroju FILM, ZDJĘCIA

- Zależy nam na tym, by osoby, które chcą być wolontariuszami lubiły nie tylko zwierzęta, ale też ludzi - mówi Dagmara Roszkowska. - Wbrew pozorom to nie jest tylko praca ze zwierzętami, ale też naszymi partnerami, weterynarzami, darczyńcami, osobami, które zwracają się do nas o pomoc, dlatego jest to ważne.