Trwa akcja pomocy dla podopiecznych Miasta Kotów. W sobotę piknik rodzinny VIDEO, ZDJĘCIA

Malinowy Zdrój, który powstał na potrzeby bezdomnych, często porzuconych kociaków, działa już od trzech lat. To tak naprawdę wynajmowane, dwupokojowe mieszkanie z dużą loggią, łazienką i zapleczem socjalnym. Po opiekę minikociarni trafiają koty, dla których nie ma miejsca w fundacyjnych domach tymczasowych, lub które wymagają szczególnego leczenia, bądź opieki ze strony wolontariuszy.

- Fundacyjna minikociarnia daje schronienie kilkunastu kotom jednocześnie - mówi Dagmara Roszkowska, prezeska Fundacji Miasto Kotów. - Nie wyobrażamy sobie, aby mogło go zabraknąć. To miejsce jest bezpieczną przystanią i często pierwszym domem bezdomniaków. Dlatego po raz kolejny prosimy o wsparcie - na opłaty i czynsz wciąż brakuje nam tysiąca - apelują wolontariusze. - Dzięki naszej minikociarni ratujemy kocie życia, pomagamy zwierzętom, którym bez Malinowego Zdroju musielibyśmy odmówić, dlatego ogromnie Was prosimy o wsparcie.