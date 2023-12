Trwa świąteczna zbiórka darów dla bezdomnych zwierząt w Piotrkowie VIDEO, ZDJĘCIA

"I ty zostań Kotołajem" - trwa akcja pomocy dla bezdomnych zwierząt

Jeszcze do 15 grudnia można przekazać karmę, żwirek i kocie akcesoria dla bezdomniaków - podopiecznych piotrkowskich fundacji i osób prywatnych. Trwa druga edycja akcji "I Ty możesz zostać KOTołajem", którą organizują wolontariusze Stowarzyszenia Wibrys w Piotrkowie. Do akcji włączyli się m.in. piotrkowskie szkoły i kolejni przedsiębiorcy - w sumie dary można przekazać do ponad 20 punktów na terenie Piotrkowa i powiatu.

Dary dla bezdomnych zwierząt zbierali także uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5 z oddziałami integracyjnymi, Szkoły Podstawowej nr 3 im. Szarych Szeregów oraz Szkoła Podstawowa SPSK w Piotrkowie. Paczki z darami trafiły już do Stowarzyszenia Wibrys, a potem zostaną przekazane potrzebującym.