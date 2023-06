Miasto Kotów świętuje 10-lecie działalności. Dziesięć lat fundacji na rzecz bezdomnych zwierząt minęło jak jeden dzień... ZDJĘCIA

- Jesteśmy potrzebni i ważni. To dobry powód byśmy działali dalej! Wokół nas jest mnóstwo życzliwych nam osób, do których należą m.in. nasi Sympatycy i Lajkowicze, dlatego mamy tę śmiałość, by zwrócić się do Was ze szczególną prośbą o wsparcie naszej urodzinowej zbiórki. Podarujcie nam 10 złotych (lub jej wielokrotność) - napisali wolontariusze na Facebooku Miasta Kotów. - Jest nas tutaj prawie 15 tys. osób. Dycha od każdego... wiecie, co to by oznaczało? Uzbierajmy fundusze, które pozwolą pomagać nam przez kolejne miesiące, a nawet lata - zachęcają do zbiórki.