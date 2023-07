Pieniądze na zabytki dla Piotrkowa i regionu. Dostaną ponad 30 mln złotych z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków ZDJĘCIA

- Przyznane dotacje, to są pieniądze, których dotychczas te obiekty nie widziały i są to pieniądze i kwoty, o których właściciele marzyli, mówi Zbigniew Ziemba , wicemarszałek województwa łódzkiego. Dziś te marzenia w pierwszym etapie stają się faktem, dlatego zachowanie substancji historycznej i zabytkowej będzie realizowane w sposób skuteczny, żeby dziś zachwycały nas, a w następnych wiekach naszych następców

Rządowy Program Odbudowy Zabytków kierowany jest do gmin, powiatów oraz województw. Polega na bezzwrotnym wparciu inwestycji dot. renowacji i odbudowy zabytków. Dofinansowanie może pokryć do 98 proc. kosztów inwestycji, udział własny samorządu to to minimum 2 proc.

Miasto Piotrków wnioskowało o dofinansowanie pięć projektów własnych w wysokości 9 596 650 złotych oraz pięć projektów dla innych podmiotów w wysokości 4 450 700 złotych.

We wrześniu 2023 roku rząd planuje przyznać kolejne środki na renowację i odbudowę zabytków.