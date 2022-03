Pierwsze miejsca noclegowe dla uchodźców z Ukrainy przygotowane przez miasto Piotrków, 17.03.2022 - ZDJĘCIA

Pierwsze miejsca noclegowe dla uchodźców z Ukrainy przygotowane przez miasto Piotrków, 17.03.2022

Bazę na ok. 500 miejsc stworzyła firma Antoniego Ptaka w hali po dawnym Inter i Brico Marche przy ul. Dmowskiego (Humanitarne Centrum Pomocy dla Uchodźców PTAK). Dane z 17 marca wskazują, że wojewoda skierował tam już 387 obywateli Ukrainy. To głównie kobiety z dziećmi. Noclegów do tej pory nie organizował natomiast samorząd Piotrkowa.