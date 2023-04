Piotrkowski Festiwal Zawodów Mundurowych, czyli targi pracy i edukacji odbędą się w Piotrkowie. Program wydarzenia

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim

dr Marta Wiśniewska,

dr Karina Kowalczyk

10.20 - 10.45 Kariera w służbie więziennej

(sala 121, bud. A)

Areszt Śledczy w Piotrkowie Trybunalskim, mł. chor. Mariusz Bielarczyk, psycholog

10.45 - 12.00 Marihuana - fakty bez mitów.

Czego nie powie ci dealer?

(Sala 121, bud. A)

dr hab. Mariusz Jędrzejko

12.20 - 12.40 Let’s talk about words, Learning words? No problem, Learning words-a problem or fun?

(sala 121, bud. A)

mgr Jacek Szymański

12.40 - 13.00 From mysteries to mastery of English grammar

(sala 121, bud. A)