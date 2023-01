Podwyżki cen ciepła w Piotrkowie, interweniuje posłanka Anita Sowińka ZDJĘCIA

Podwyżki cen ciepła w Piotrkowie, interweniuje posłanka Anita Sowińka

Od początku 2023 roku mieszkańcy Piotrkowa dostają od spółdzielni mieszkaniowych nowe rachunki zawierające drastyczne podwyżki opłat ca ciepło miejskie. Przed świętami Bożego Narodzenia informację o podwyżkach wynoszących 93,93 % rozpowszechniła SM im. Słowackiego. TBS poinformował w pierwszych dniach stycznia, że podwyżki cen ciepła nie powinny przekroczyć 90%. Wzrost cen ciepła miejskiego w Piotrkowie wynika z zatwierdzenia przez URE nowych taryf ciepła na wniosek Elektrociepłowni Piotrków.

Mieszkańcy Piotrkowa są oburzeni wysokością podwyżki, gdyż w innych miastach były one znacznie niższe, np. w Łodzi ciepło zdrożało od 17 grudnia 2022 o 31%.

Posłanka Anita Sowińska złożyła 7.01.2023 interwencję poselską do prezesa Elektrociepłowni Piotrków Marka Krawczyńskiego w sprawie podwyżek cen ciepła.

Jestem zaniepokojona ostatnimi doniesieniami o drastycznych podwyżkach za dostawy ciepła

w Piotrkowie Trybunalskim. Są to podwyżki, które przez wielu mieszkańców Piotrkowa Trybunalskiego są nie do zaakceptowania, gdyż wpłyną na zachwianie budżetów rodzinnych i mogą doprowadzić do znaczącego pogorszenia jakości ich życia, pisze w interwencji posłanka Anita Sowińska. Część mieszkańców, aby opłacić rachunki, będzie musiała zrezygnować z innych wydatków, np. na jedzenie, leki, ubranie, czy edukację dzieci.