Prasówka tygodniowa z 11.02.2024 w Piotrkowie Trybunalskim. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

Przegląd tygodnia: Piotrków Trybunalski, 11.02.2024. 4.02 - 10.02.2024: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Zakręcona zabawa na zakończenie ferii w Bilskiej Woli gm. Sulejów. Około 100 osób bawiło się podczas imprezy w sali OSP Bilska Wola. Zobaczcie fotorelację. ZDJĘCIA, VIDEO

700 zdarzeń mniej niż rok wcześniej odnotowała w 2023 roku komenda straży pożarnej w Piotrkowie Trybunalskim. Służby ratownicze do wypadków wyjeżdżały średnio co 8 godzin, a do pożarów co 20 godzin. Zawodowych strażaków wspierali w tych działaniach druhowie z jednostek OSP, których na terenie powiatu piotrkowskiego jest 140, z czego 27 w systemie ratowniczo-gaśniczym. Ubiegłoroczną działalność w ramach ochrony przeciwpożarowej i akcji ratowniczych podsumowano podczas narady rocznej z udziałem starosty i strażaków w Starostwie Powiatowym w Piotrkowie Trybunalskim.