Tłusty czwartek w Wolborzu. Ponad 200 pysznych pączków upiekły panie z Koła Gospodyń Wiejskich Swolszewice Duże. ZDJĘCIA

- Z pokolenia na pokolenie kuchnia i przygotowywanie smacznych dań to moja pasja i sposób na życiem mówi Maria Owsianka z KGW Swolszewice Duże. Przepis na dobrego pączka przekazała mi mama, a ja dzielę się nim z kolejnymi osobami. Do wyrobienia ciasta na 33 pączki potrzebujemy: 1 kg mąki, 10 gr drożdży, 0,5 l mleka, 200 gr margaryny, 3/4 szklanki cukru, 10 żółtek i 4 łyżki spirytusu. Ciasto wyrabiamy, odstawiamy, a po pewnym czasie urabiamy pączki zatapiając w cieście marmoladę. Potem smażymy w oleju, smarujemy lukrem i posypujemy skórką z pomarańczy. To jest sprawdzony przepis na najlepsze pączki.