Seryjny złodziej zatrzymany przez policję. Młody chłopak okradał sklepy w Piotrkowie - ZDJĘCIA

Okradał sklepy w Piotrkowie

Funkcjonariusze z wydziału dochodzeniowo-śledczego piotrkowskiej jednostki policji pracowali nad wyjaśnieniem kradzieży sklepowych, do których dochodziło w ciągu ostatnich kilku miesięcy w sklepach w Piotrkowie. Stary oszacowano w sumie na 6 tysięcy złotych.

- Dokładna analiza każdego z tych zdarzeń i zebrane dowody przekonały stróżów prawa, że za złodziejskim procederem stoi typowany przez nich 22-letni piotrkowianin - informuje Dagmara Mościńska z zespołu prasowego KMP w Piotrkowie. - Policjanci ustalili, że już w listopadzie 2022 roku odwiedził jedną z placówek handlowych na terenie Piotrkowa, skąd ukradł kosmetyki, alkohol i zabawki. Przestępczą działalność kolejny raz "uruchomił" w styczniu 2023 roku, kiedy to kilkukrotnie grasował na terenie galerii handlowej kradnąc ze sklepowych półek gry planszowe - dodaje.

W tym samym miesiącu wybrał się także na "darmowe zakupy" do marketu spożywczego. Łupem złodzieja padły butelki drogiego alkoholu. Przestępczy proceder trwał do marca - wówczas to 22-latek ukradł kolejne wyroby alkoholowe ze spożywczego marketu.

Piotrkowscy policjanci zatrzymali sprawcę tych przestępstw przeciwko mieniu w jego mieszkaniu 24 marca 2023 roku. 22-latek usłyszał pięć zarzutów kradzieży, przestępstwa zagrożonego karą do 5 lat więzienia. O jego dalszym losie zdecyduje sąd.