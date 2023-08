Trwa remont SP 12 w Piotrkowie. Czy uczniowie rozpoczną nowy rok szkolny w zmodernizowanej szkole? ZDJĘCIA

Urząd Miasta poinformował też, że firma wykonuje inwestycję z opóźnieniem w stosunku do pierwotnego harmonogramu, dlatego kilka tygodni temu wykonawca został wezwany do przedstawienia planu naprawczego. Z relacji wykonawcy wynika, że jeszcze we wrześniu pozostaną do dokończenia prace związane z terenami zewnętrznymi. Jednak będą one odgrodzone od części dostępnej dla uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły.

- Nie przewidujemy sytuacji, aby tylko część dzieci miała wrócić do szkoły, a część miałaby dalej korzystać z rozwiązań tymczasowych. Zgodnie z deklaracjami wykonawcy, przygotowujemy się na przyjęcie wszystkich dzieci 4 września – mówią pracownicy Szkoły Podstawowej nr 12.

Wykonawca prac ma także na bieżąco ustalać harmonogram ewentualnych poprawek z Urzędem Miasta oraz dyrekcją SP12 tak, aby nie kolidowały z funkcjonowaniem obiektu.

Remont SP 12 miał trwać do czerwca tego roku. Budynek jeszcze w maju miał być gotowy na tyle, aby móc w nim przeprowadzić egzamin końcowy dla ósmoklasistów. Przypomnijmy, że kapitalny remont Szkoły Podstawowej nr 12 w Piotrkowie wywołał niemałe poruszenie, a wręcz zawrzało wśród rodziców uczniów uczęszczających do szkoły, gdy okazało się, że remont całkowicie zdezorganizuje naukę w szkole. Sieradzka firma DEFRO odebrała budynek SP12 w celu wykonania robót 21 listopada 2022 roku. Na czas tej inwestycji wszystkie uczące się tam dzieci przeniesiono do pięciu innych placówek na terenie miasta. Zobaczcie, na jakim etapie jest remont w piotrkowskiej "12".