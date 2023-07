Tygodniowy przegląd prasy 9.07.2023: Piotrków Trybunalski, 2.07-8.07.2023. Poznaj najważniejsze informacje z Piotrkowa Trybunalskiego

Tłumy mieszkańców Łódzkiego spragnionych odpoczynku nad wodą odpoczywały w sobotę w Rybakówce Święty Spokój koło Żeromina. Rybakówka Święty Spokój to popularny obiekt rekreacyjny nad wodą między Łodzią a Piotrkowem Trybunalskim. Co przyciąga tu ludzi? Jakie są atrakcje i ceny?

Dzieci z Piotrkowa na podium ogólnopolskiego konkursu „Kubusiowi Przyjaciele Natury”. Przedszkole Samorządowe nr 12 w Piotrkowie zajęło 3. miejsce, a była to już 15. edycja największego w Polsce programu edukacyjnego skierowanego do dzieci.

Czarno-biały telewizor z czasów PRL, na ekranie którego dzieci z zapartym tchem oglądały Jacka i Agatkę. Wyczarowana z kolorowego szkła rybka, która zdobiła niegdyś kredensy naszych babć. I radzieckiej produkcji Smiena – pierwszy aparat prawie każdego fascynata fotografii, który zaczął swoją przygodę przed kilkudziesięcioma laty. Takie i nie tylko cudeńka udało się zachować dzięki pracownikom Stacji Przeładunkowej Odpadów Komunalnych w Sieradzu, którzy warte ocalenia pamiątki wychwycili i urządzili sentymentalną wystawę.

Najlepszy ginekolog w Łodzi i okolicach. Wybór często okazuje się trudny dla wielu pań. Od lekarza tej specjalizacji najczęściej oczekujemy poświęcenia nam czasu i uwagi. Liczy się profesjonalizm i kultura osobista. Zastanawiasz się do kogo umówić wizytę? Zazwyczaj o poradę w kwestii polecenia lekarza pytamy znajomych. Teraz my zrobiliśmy to za Was. Oto lekarze ginekolodzy, których polecają ich pacjentki w serwisie ZnanyLekarz.pl. Przejdź do galerii i zobacz zestawienie.