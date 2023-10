Zbiórka elektrośmieci w Focus Mall. "Nie wszyscy wiedzą czym są elektrośmieci" ZDJĘCIA, VIDEO

Akcja "Śmiecioodpowiedzialni" w Focus Mall. Mieszkańcy oddawali elektroodpady

Przez cały dzień mieszkańcy mogli przychodzić do Focus Mall z elektroodpadami. Galeria, wspólnie z Zakładem Usług Komunalnych JUKO, zorganizowała zbiórkę małych elektrośmieci.

Można było przynieść wszystkie niepotrzebne, zepsute i często zalegające w naszych szufladach elektryczne przedmioty, jak choćby telefony, zasilacze, dekodery, piloty, czajniki, prostownice, monitory czy myszki. Specjaliści opowiadali także o tym, jak prawidłowo segregować śmieci.

- Kiedy przychodzi dzień wielkich porządków, to wyrzucamy to gdziekolwiek, a tak nie powinno się robić. Warto te przedmioty oddawać do punktów zbiórki elektrośmieci. W Focus Mall zbieramy elektrośmieci, oferujemy wrzosy, by zmobilizować mieszkańców Piotrkowa - mówił Michał Czaplicki, prowadzący sobotnią zbiórkę w Focus Mall.