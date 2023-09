Grupa referendalna o "piotrkowskiej pajęczynie" na bazarze przy ul. Dmowskiego ZDJĘCIA

Po wakacyjnej przerwie odbyła się konferencja prasowa zorganizowana przez grupę referendalną w sprawie odwołania prezydenta Piotrkowa, Krzysztofa Chojniaka. Tym razem, organizatorzy spotkania, które odbyło się w niedzielne przedpołudnie na piotrkowskim bazarze, przedstawili "piotrkowską pajęczynkę", prezentującą sieć powiązań, układów w naszym mieście.

- Pora najwyższa zniszczyć tę pajęczynę układu w tym mieście, ponieważ to te układy blokują jego rozwój zarazem. Pora też, żeby zaprezentować twarze tych osób - mówiła podczas konferencji podkreślała Agnieszka Chojnacka. - Niektóre z nich są kandydatami również do sejmu, w tegorocznych wyborach. My nie możemy sobie pozwolić na to, by ta pajęczyna była dalej systematycznie przez aktualną władzę budowana i będziemy z tym walczyć - dodała.