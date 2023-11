Nie żyje Krzysztof Kamiński, piotrkowski aktor i reżyser. Niepokorny duch, autor wielu spektakli

Przez klika lat był związany z Teatrem Powszechnym w Łodzi, ale w latach 80. wyemigrował do Niemiec za pracą. W 1999 roku wydał kasetę pod tytułem "Bliżej Boga" z tekstami Karola Wojtyły, a kilka lat później płytę, na której recytuje wiersze Borowskiego, Tetmajera i R. M. Rilke do muzyki Michała Lorenca.

Krzysztof Kamiński wystąpił także w serialach telewizyjnych - grał m.in. bezimiennego Żula u boku Karolaka w serialu "Baron 24". - Tomek Karolak żartuje, że mu zabieram rolę - śmiał się wówczas Krzysztof Kamiński, ale szybko okazało się, że z zaplanowanych na początku dwóch dni zdjęciowych, jego rola została rozpisana na znacznie więcej odcinków.

Był również autorem spektaklu „Miłość jest najważniejsza” z tekstami Karola Wojtyły do muzyki Michała Lorenca, a wystawiono go także we Włoszech i USA. W Rzymie pokazano go z okazji 36. rocznicy wyboru Karola Wojtyły na papieża.

Jeszcze w październiku miał ponownie wyjechać do USA, tym razem ze spektaklem "Miłość jest najważniejsza", gdzie miał wystąpić dla Polonii w Phoenix. - "Nie zdążyłem... Choroba" - napisał przed śmiercią na swoim profilu na Facebooku.