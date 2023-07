Oświadczenia majątkowe radnych Rady Miasta w Piotrkowie za 2022 rok. Kto jest milionerem? ZDJĘCIA

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE RADNYCH RADY MIASTA W PIOTRKOWIE

23 piotrkowskich radnych złożyło oświadczenia majątkowe za 2022 rok. Pierwsze, co podczas analizy rzuca się w oczy to oczywiście wzrost wysokość diet radnych. Przypomnijmy, że to efekt nowelizacji ustawy, która weszła w życie z początkiem listopada 2021 roku. Chociażby szeregowi radni otrzymali wówczas 2.737,82 zł zamiast dotychczasowych 1,1 tys. zł. To wzrost nawet o ponad 140 procent. Jeśli rok wcześniej radny zarobił przykładowo 23 tys. zł, to na koniec 2022 roku było to już 33 tys. zł, jeśli 18,8 tys. zł, to rok później było to już 39 tys. zł lub nawet 40 tys. zł.