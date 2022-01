Piotrków: Radny Janik zaprasza prezydenta Chojniaka na kawę. Chce mu wyjaśnić przepisy dotyczące dopłat do śmieci - 31.01.2022

Przypomnijmy, że w ub. tygodniu radni klubu PiS postulowali wprowadzenie dopłat do nowej, wyższej stawki za odbiór odpadów dla mieszkańców Piotrkowa, tak, by podwyżki nie obciążyły bezpośrednio kieszeni piotrkowian. Od 1 marca 2022 będzie to aż 35 zł od osoby miesięcznie (obecnie 29 zł). Z kolei radna Marlena Wężyk-Głowacka (PO) proponowała 50-procentowe ulgi dla dzieci.