Policja ostrzega przed oszustami. Jeden z nich udawał "pracownika wodociągów" i okradł piotrkowiankę oprac. dag

Piotrkowscy policjanci apelują, by zachować czujność zanim wpuścimy do domu osoby podające się za pracowników różnych instytucji. Niestety, doszło do kolejnej kradzieży w Piotrkowie, a o przebiegłości i bezwzględności oszustów przekonała się 80-letnia piotrkowianka.