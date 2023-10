Policjanci z Piotrkowa rozpoczynają działania w rejonie nekropolii. Apelują o ostrożność w rejonie cmentarzy, na co nalezy zwracać uwagę?

Policjanci z Piotrkowa rozpoczynają działania w rejonie nekropolii. Głównym celem policjantów jest zapewnienie płynności ruchu, a także bezpieczeństwa osób przebywających na cmentarzach. Nie zapominajmy o podstawowych zasadach bezpieczeństwa, aby ten czas był dla nas spokojny. Na co należy uważać?

Policjanci z Piotrkowa rozpoczynają działania w rejonie nekropolii We wtorek 31 października 2023 policjanci rozpoczną działania w rejonach nekropolii w Piotrkowie, które mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa osób, które odwiedzą cmentarze. Są one skierowane są do wszystkich podróżujących, zarówno tych przybywających swoimi pojazdami, jak i pieszych.

Policjanci przypominają kilka podstawowych zasad, aby wyjazd w celu odwiedzenia grobów bliskich był dla nas spokojny i nie spowodował niepotrzebnych zdarzeń.

Wybierając się w dalszą podróż, zaplanujmy wyjazd wcześniej. Pamiętajmy, że w rejonie cmentarzy, jak i na drogach, w najbliższych dniach będzie wzmożony ruch pojazdów,



Sprawdźmy też zmiany organizacji ruchu w rejonie nekropolii, tak abyśmy spokojnie dojechali w rejon cmentarza,



Dopilnujmy, aby nasz pojazd był zamknięty, a w jego wnętrzu, na miejscach widocznych nie były pozostawione cenne rzeczy,



Wybierając się na cmentarz pieszo, pamiętajmy, abyśmy zadbali o swoją widoczność. W miejscach widocznych dla kierujących załóżmy elementy odblaskowe, aby kierujący mógł zobaczyć nas z dalszej odległości,



Pamiętajmy, że wybierając się na cmentarz z dziećmi czy z seniorami, to my bierzemy za nich odpowiedzialność. Zadbajmy o swoich najbliższych aby nie doszło do zagubienia.



Nie zabierajmy ze sobą dużej ilości gotówki, a płacąc za zakupy nie pokazujmy innym zawartości portfela. Cenne rzeczy trzymajmy w zamkniętych torebkach, saszetkach, czy kieszeniach kurtek. Tylna kieszeń spodni, to nie jest dobre miejsce na chowanie portfela czy telefonu.

Pamiętajmy również, że może dojść do sytuacji kiedy to policjant będzie kierował ruchem. Poniżej kilka informacji jak się wówczas zachować i co oznacza postawa policjanta:

Gdy policjant stoi przodem lub tyłem do naszego kierunku jazdy – oznacza to ZAKAZ WJAZDU NA SKRZYŻOWANIE (odpowiednik czerwonego światła)

Gdy policjant stoi bokiem do naszego kierunku jazdy – oznacza to, że MOŻNA WJECHAĆ NA SKRZYŻOWANIE (odpowiednik światła zielonego)

Gdy policjant stoi przodem, tyłem lub bokiem do naszego kierunku jazdy z podniesioną ręką – oznacza to, że NIE MOŻNA WJECHAĆ NA SKRZYŻOWANIE , POJAZDY KTÓRE WJECHAŁY MUSZĄ SKRZYŻOWANIE OPUŚCIĆ (odpowiednik światła żółtego).

Podobnie zachować muszą się piesi: postawa policjanta bokiem do kierunku przejścia – IDŹ, przodem lub tyłem – STÓJ.

