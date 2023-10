Policjanci z Sulejowa odzyskali skradziony motorower. Złodzieje schowali go w drewnianej komórce ZDJĘCIA

- Policjanci od razu zajęli się tą sprawą i rozpoczęli sprawdzanie wszystkim możliwych okoliczności kradzieży, informuje asp. sztab. Izabela Gajewska, oficer prasowy KMP w Piotrkowie. Dzięki wnikliwej pracy sulejowskich policjantów 2 października 2023 roku, zapukali do drzwi 34-latki, która brała udział w tym przestępczym procederze. Kobieta została zatrzymana i trafiła do policyjnego aresztu. Policjanci natomiast rozpoczęli poszukiwania drugiego sprawcy, a także skradzionego motoroweru. Dokładna analiza zebranych materiałów doprowadziła do jednej z posesji w Sulejowie. Tam w zamkniętej komórce funkcjonariusze odnaleźli skradziony jednoślad, który wkrótce wróci do właściciela. Policjanci dotarli również do innej posesji w Sulejowie, gdzie mógł przebywać drugi ze sprawców. Przypuszczenia mundurowych się potwierdziły, a 30-letni mieszkaniec powiatu podzielił los kompanki.