Prasówka 28.01.2024 z całego tygodnia w Piotrkowie Trybunalskim. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Niemal 300 osób bawiło się na studniówce II LO w Piotrkowie. Bal zorganizowano w sali Arboretum w Studziankach. Szalona zabawa trwała niemal do białego rana. Zobaczcie fotorelację. ZDJĘCIA

oppo pad neo to tablet, który dzięki oszałamiające...

galaxy tab s6 lite to twoje niezastąpione narzędzi...

galaxy tab s6 lite to twoje niezastąpione narzędzi...

Piotrkowscy policjanci pod nadzorem prokuratury wyjaśniają okoliczności tragicznego wypadku, do którego doszło w rejonie przejazdu kolejowego w Babach pod Piotrkowem (gmina Moszczenica). W wyniku poniesionych obrażeń na miejscu zmarła 43-letnia piotrkowianka.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Piotrkowie Trybunalskim. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Rakieta wystartowała na lotnisku w Piotrkowie i osiągnęła prędkość prawie 300 km/h. Wstrzymano ruch samolotów. Co tam się wydarzyło? ZDJĘCIA

Blisko 200 osób bawiło się na studniówce IV Liceum Ogólnokształcącego. Maturzyści świętowali w restauracji Jan w Bełchatowie. To jeden z ostatnich bali maturalnych piotrkowskich szkół ponadpodstawowych, które odbywają się w ten weekend.

Ceny ciepła w Piotrkowie 2024. Radna Marlena Wężyk-Głowacka pyta na konferencji prasowej czy ciepło w Piotrkowie musi być takie drogie. Do zarzutów radnej odnosi się prezes Elektrociepłowni Piotrków Sp. z o.o. Marek Krawczyński. VIDEO, ZDJĘCIA

WOŚP Piotrków 2024: Wolontariusze z Piotrkowa odbierają pakiety, a w nich puszki, identyfikatory, serduszka Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Tak było w środę (24 stycznia) w sztabie 4615, który zagra z Orkiestrą w Focus Mall. Finał WOŚP już w najbliższą niedzielę, 28 stycznia.

Policjanci z oddziału prewencji łódzkiej policji zatrzymali 44-latka, który jadąc ulicami Piotrkowa spowodował 4 kolizje z innymi pojazdami i uciekł z miejsca zdarzenia. Okazało się, że mężczyzna był nietrzeźwy i poszukiwany do odbycia kary pozbawienia wolności. Trafił do aresztu, grozi mu do trzech lat pozbawienia wolności.

Feryjne warsztaty dla ósmoklasistów w ZSP nr 6 w Piotrkowie. Jednodniowe warsztaty są całkowicie bezpłatne. Obowiązują telefoniczne zapisy. Sprawdź, jakie atrakcje na ferie przygotowali nauczyciele Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 6 w Piotrkowie. ZDJĘCIA