Prasówka z całego tygodnia 25.06.2023 w Piotrkowie Trybunalskim. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Motocyklowy orszak weselny można było podziwiać w sobotnie popołudnie (24 czerwca) na Polance w Sulejowie. Para motocyklistów, tuż po zaślubinach w przedborskim kościele, przyjechała do Stacji Polana, gdzie zorganizowano dla niej widowiskowe oczepiny.

Do bardzo groźnego wypadku doszło w poniedziałek 19 czerwca na wiadukcie na ul. Przybyszewskiego w Łodzi. Kierowca peugeota stracił panowanie nad samochodem, zjechał z jezdni, ściął znak drogowy, przebił bariery i zawisł na krawędzi wiaduktu. Po chwili samochód runął w dół. Zobacz WIDEO.

Trwa Festiwal KGW Polska Od Kuchni 2023, w którym udział bierze także oczywiście Łódzkie. W jego trakcie prowadzone są konkursy, m.in. artystyczny i kulinarny. Jury już wydało werdykt, ale swoje wskazania do Nagrody Publiczności wskazać może każdy. Jakie propozycje zgłoszono z naszego województwa?

Jan Chowański, pseudonim "Tadek", żołnierz Konspiracyjnego Wojska Polskiego, Żołnierz Wyklęty wrócił po 73 do swojego Wągłczewa (powiat sieradzki). Ekshumowane w roku 2021 szczątki pochowano uroczyście, zgodnie z ceremoniałem, na miejscowym cmentarzu parafialnym. Parafia św. Klemensa jest parafią "Tadka".

Zakończenie roku szkolnego w Piotrkowie na archiwalnych zdjęciach. Rok szkolny 2022/2023 dobiegł końca. W piątek 23.06.2023 uczniowie odbiorą świadectwa. To uroczysty dzień w życiu uczniów oraz rodziców. W naszej fotogalerii wspominamy zakończenie roku sprzed lat m.in. w Szkole Podstawowej nr 12 w Piotrkowie, Szkole Podstawowej nr 11 w Piotrkowie oraz I Liceum Ogólnokształcącym im. B. Chrobrego w Piotrkowie. Zobaczcie w naszej fotogalerii jak prezentowali się uczniowie i nauczyciele przed laty podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego. ZDJĘCIA

Przedszkole Happy Kids w Piotrkowie Trybunalskim świętuje 5-lecie działalności. Z tej okazji w środę (21 czerwca) odbył się rodzinny piknik - były występy grup przedszkolnych, słodkie torty i wspólna zabawa.

Nowy pumptrack w Piotrkowie otwarto niedawno przy ul. Ceramicznej. Sztuczny tor do jazdy rowerem, hulajnogą, na rolkach czy deskorolce powstał obok boiska sportowego. Chętnie korzystają z niego dzieci, ale pumptrack świetnie nadaje się także do doskonalenia techniki jazdy rowerem oraz do treningów kondycyjnych i ogólnorozwojowych. Zobaczcie zdjęcia, a także materiał video!