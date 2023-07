Przegląd prasy z tygodnia 16.07.2023. Co działo się w Piotrkowie Trybunalskim. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

Upał w Piotrkowie. W sobotę w Piotrkowie temperatura w cieniu wynosiła 35 stopni. Wiele osób szukało ochłody w miejskiej fontannie i w nieczynnym kąpielisku "Słoneczko". W Piotrkowie nie ma możliwości, żeby ochłodzić się w upalny dzień w odkrytym basenie. Dlatego wiele osób jeździ do Niewiadowa lub Łodzi. ZDJĘCIA

Po trzyletniej przerwie spowodowanej pandemią Świadkowie Jehowy wypełnili Atlas Arenę w Łodzi podczas trzydniowego kongresu pod hasłem „,Okazujcie cierpliwość’!”. Do Łodzi przyjechało ponad 6000 uczestników!

Niegdyś bardzo popularne. Niemal w każdej szkolnej klasie można było znaleźć dziewczynkę o tym imieniu. Obecnie, jak wynika z zestawień prowadzonych na podstawie nadawanych numerów pesel, imię to znajduje niewielu zwolenników wśród rodziców. Jakie jeszcze imiona żeńskie straciły na popularności? Sprawdźcie w galerii.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Piotrkowie Trybunalskim. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Tłumy mieszkańców Łódzkiego spragnionych odpoczynku nad wodą odpoczywały w sobotę w Rybakówce Święty Spokój koło Żeromina. Rybakówka Święty Spokój to popularny obiekt rekreacyjny nad wodą między Łodzią a Piotrkowem Trybunalskim. Co przyciąga tu ludzi? Jakie są atrakcje i ceny?

Konsultacje, drobne zabiegi, ale też poważne operacje - tym na co dzień zajmują się chirurdzy. Z pomocy chirurgów równie często co dorośli, korzystają też dzieci. Warto znaleźć takiego specjalistę, którego będziemy darzyć zaufaniem, w końcu to od ich umiejętności często zależy nasze zdrowie, a nawet życie. Zobacz listę najlepiej ocenianych chirurgów w województwie łódzkim w serwisie Znanylekarz.pl.

Strażacy z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej prowadzą czynności kontrolno-rozpoznawcze na terenie obozów harcerskich zlokalizowanych w powiecie piotrkowskim. Sprawdzane są miejsca ze sprzętem gaśniczym i oznaczenia dróg ewakuacji. Kontrole przeprowadzono już na terenie 9 obozowisk. ZDJĘCIA