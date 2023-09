Przegląd prasy z tygodnia 17.09.2023. Co działo się w Piotrkowie Trybunalskim. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

Na przygotowawczy rok propedeutyczny w 2023 roku Wyższe Seminarium Duchowne w Łodzi przyjęło siedmiu kandydatów. Są po rozmowach z przełożonymi seminarium, ojcem duchownym, zdali też egzamin z podstaw wiedzy teologicznej. Natomiast na I roku w łódzkim seminarium dla starszych kandydatów (35 plus) będzie studiować ośmiu mężczyzn.

Bez tego miejsca Fundacja Miasto Kotów w Piotrkowie nie wyobraża sobie dalszej działalności i pomagania bezdomnym zwierzętom. Pod opieką minikociarni zwanej Malinowym Zdrojem - bo o niej mowa - przebywa obecnie kilkanaście uroczych kociaków. By dalej mogła istnieć i być bezpieczną przystanią dla bezdomnych zwierząt, potrzebne są pieniądze na opłacenie choćby czynszu, leczenie i wyżywienie.

Dużo szczęścia miał 57-letni mieszkaniec Piotrkowa, który przez nadmierną prędkość uderzył w nasyp ronda i wręcz przeleciał nad nim doprowadzając do dachowania. Nie dość, że mężczyzna był nietrzeźwy, to nie miał także uprawnień do jazdy...

Prawie pół tysiąca młodych lekarzy, odebrało w środę, 13 września, prawo do wykonywania zawodu. Absolwenci Uniwersytetu Medycznego w Łodzi złożyli przyrzeczenie podczas gali w Teatrze Wielkim i zostali wpisani na listę praktykujących medyków. Każdy z nich otrzymał numer uprawniający do wykonywania zawodu w Polsce. Przed nimi roczny staż i wybór specjalizacji.