Referendum w sprawie odwołania prezydenta Chojniaka pokazuje rozłam w PO w Piotrkowie. Jedni są za, inni nawołują do bojkotu

Grupa referendalna, która deklaruje się jako apolityczna, obecnie zbiera na terenie Piotrkowa podpisy pod wnioskiem do komisarza wyborczego o zwołanie referendum w sprawie odwołania prezydenta miasta Krzysztofa Chojniaka. By referendum w ogóle się odbyło potrzebnych jest ok. 6 tysięcy, a do tej pory - jak wynika z nieoficjalnych informacji - zebrano ponad 2 tysiące podpisów (dokładnej liczby inicjatorzy nie podają).