Rewitalizacja parku Belzackiego w Piotrkowie. Piotrkowianie podziwiają efekty i nie mogą doczekać się końca inwestycji ZDJĘCIA

Rewitalizacja parku Belzackiego w Piotrkowie. Piotrkowianie podziwiają efekty i nie mogą doczekać się końca inwestycji

Prace ruszyły równo rok temu i zostały podzielone na dwa etapy - do 30 października 2021 wykonawca miał wykonać roboty w zabytkowej części parku. Pierwsza część obejmowała m.in. także prace związane z odnowieniem stawu, przy którym zgodnie z projektem powstają pomost i podest widokowy z leżakami.

Podobne opinie wyrażali inni niedzielni spacerowicze, którzy do parku przyszli już przyjechali rowerami z ciekawości.

Przy wejściu od strony ogródków działkowych już powstał plac zabaw i siłownia, są też pergole i automatyczna toaleta.

Koszt inwestycji to blisko 9.875.044,45 zł, z czego połowę wykłada miasto, a druga część to dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi (3 mln 241 tys. zł to dotacja a 2 mln 160 tys. zł pożyczka).