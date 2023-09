Tygodniowy przegląd prasy 3.09.2023: Piotrków Trybunalski, 27.08-2.09.2023. Poznaj najważniejsze informacje z Piotrkowa Trybunalskiego

ŁKS Łódź przegrał na swoim boisku mecz ekstraklasy z Wartą Poznań 0:2 i była to pierwsza porażka łodzian na swoim stadionie po serii 18 spotkań w których nie znaleźli pogromcy. Ełkaesiaków zagrzewało do boju ponad dziewięć tysięcy kibiców.

Jeżeli szukasz domu lub mieszkania w dobrej cenie, to licytacje komornicze są idealne dla ciebie. Kupowanie domów od komornika staje się coraz bardziej popularne. W tym zestawieniu przygotowaliśmy ofertę licytacji komorniczych w województwie łódzkim we wrześniu i październiku 2023 roku. Kliknij w galerię i sprawdź najlepsze oferty w województwie łódzkim.

Policjanci wydziału do walki z przestępczością gospodarczą i korupcją piotrkowskiej jednostki zatrzymali 19-latka, który handlował podrobionymi przedmiotami w Internecie. Mężczyzna usłyszał już zarzuty. Przestępstwo to zagrożone jest karą do 2 lat pozbawienia wolności.

Konfederacja w Piotrkowie złożyła listy wyborcze do rejestracji. Działacze partyjni dostarczyli do siedziby Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim niezbędne podpisy. Zobaczcie, kto chce zostać posłem z listy Konfederacji w październikowych wyborach parlamentarnych. ZDJĘCIA, VIDEO

Trwa plebiscyt Dziennika Łódzkiego- Mistrzowie Smaku. W kategorii kucharz nie brakuje kandydatów z Łodzi, Łowicza, Pabianic, Zduńskiej Woli, Kutna, Skierniewic i innych miast w województwie łódzkim. Przedstawiamy kucharzy, walczących o tytuł najlepszego w swojej miejscowości. Może warto udać się do ich restauracji, by przekonać się o ich umiejętnościach na własnej skórze?

Imponującego sandacza złowił w Zalewie Sulejowskim Przemysław Witczak z Sulejowa. Ryba ważyła prawie 6,5 kg i miała 88 cm długości. To nie pierwszy taki okaz złowiony przed doświadczonego sulejowskiego wędkarza. Na swoim koncie ma już m.in. amura ważącego 7 kg i szczupaka o wadze 3 kg. Przemysław Witczak pasję do wędkarstwa przejął od ojca, obecnie przekazuje ją swojemu synowi. Zalew Sulejowski to jedno z najpopularniejszych miejsc do wędkowania w Łódzkiem. Zobaczcie ZDJĘCIA