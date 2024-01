Prasówka 14.01.2024 z całego tygodnia w Piotrkowie Trybunalskim. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Córka Gertrudy i Grzegorza Grzesików z Proszenia - to pierwsze dziecko urodzone w gminie Wolbórz w 2024 roku. W piątek, 12 stycznia, szczęśliwych rodziców odwiedził burmistrz Wolborza, Andrzej Jaros.

Niesamowita studniówka III LO w Piotrkowie. Taka noc zdarza się raz w życiu. Maturzyści, nauczyciele i zaproszeni goście bawili się do białego rana w restauracji "Jan" w Bełchatowie. Zobaczcie fotorelację. ZDJĘCIA

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Piotrkowie Trybunalskim. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Dobre wieści dla miłośników białego szaleństwa. Już od soboty, 13 stycznia, będzie można korzystać ze stoku na górze Kamieńsk. Na razie co prawda tylko z jego części, ale prognozy są optymistyczne

Prezes Rady Ministrów wyznaczył Artura Cubałę do pełnienia obowiązków burmistrza Rozprzy. Dotychczasowy zastępca burmistrza będzie obejmował to stanowisko do czasu objęcia obowiązków przez nowo wybranego burmistrza.

Miesięcznik "Perspektywy" już po raz 26. przygotował ogólnopolski ranking szkół ponadpodstawowych. Jak wypadły licea i technika w województwie łódzkim? Na podium rankingu liceów w naszym regionie nastąpiła zmiana, pierwsze miejsce ma tym razem I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Łodzi. Wśród techników najlepiej wypadło ponownie Technikum Nowoczesnych Technologii w Kleszczowie, to także zwycięzca ogólnopolskiego rankingu. A jak wypadły pozostałe szkoły w Łódzkiem? Zobaczcie w galerii zdjęć.