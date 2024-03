Przegląd tygodnia od 10.03 w Piotrkowie Trybunalskim

Tattoo Days to cykl największych festiwali tatuażu i rozrywki w Polsce. Wydarzenie łączy konwent tatuaży z imprezą muzyczną, motoryzacyjną, rozrywkową i gastronomiczną. Impreza w Łodzi odbywa się cyklicznie od wielu lat.

HOROSKOP dzienny na sobotę 16 marca dla wszystkich znaków zodiaku. Co się wydarzy w sobotę 16.03.2024 r. u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przewidują gwiazdy.

Tłumy ósmoklasistów z Piotrkowa i powiatu zwiedzały Zespół Szkół CKZ w Bujnach podczas dni otwartych. Sprawdź, jakie kierunki edukacji proponuje szkoła na rok 2024/2025. ZDJĘCIA, VIDEO

W piątek, 15 marca, odbyło się oficjalne otwarcie kolejnej placówki dla podopiecznych Pogotowia Opiekuńczego w Piotrkowie. Zgodnie z aktualnymi wytycznymi w jednej placówce opiekuńczo-wychowawczej może znajdować się nie więcej niż 14 dzieci - informuje piotrkowski magistrat. Nowe miejsce jest przystosowane do przyjęcia 7 dzieci.

Piesze szlaki turystyczne jako pętle są chętnie wybierane przez turystów. Start i meta znajdują w tym samym miejscu, co ma olbrzymie znaczenie dla zmotoryzowanych. Zapraszamy do odwiedzenia Wydmy Czołpińskiej (gm. Smołdzino), a konkretnie trasy, która jest pętlą. I to właśnie wiosną – na urokliwej trasie nie doświadczymy wtedy tłumu.